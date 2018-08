Werbung auf digitalen Bildschirmen Google steigt in Deutschland in die Außenwerbung ein

Basierend auf Nutzerdaten werde Google Werbung auf digitalen Bildschirmen vermarkten, die im öffentlichen Raum wie in Bahnhöfen, Einkaufszentren oder im Einzelhandel aufgestellt sind. Deutschlandweit gibt es mehr als 110.000 dieser Bildschirme. Nach Informationen der WirtschaftsWoche sucht Google in Deutschland derzeit nach Partnern, die bereits Werbebildschirme betreiben. Diese will Google mit seiner Vermarktungsplattform DoubleClick verbinden.