Werbung in der Pandemie „Ich würde Astra Zeneca helfen“

Wenn das Vertrauen erst einmal so ramponiert ist – lässt es sich durch Werbung überhaupt reparieren?

Stephan: Bestimmt nicht mit einer der so beliebten „Haltungskampagnen“, bei denen der Vorstandsboss zu seinem Marketingchef läuft und ihm sagt: Wir brauchen jetzt auch so einen „Purpose“, also ein Unternehmensziel, eine Daseinsberechtigung jenseits des reinen Geldverdienens. Es gibt ja wirklich Agenturen, die versprechen ihren Kunden, ihnen innerhalb von ein paar Wochen für eine gewisse Summe einen „Purpose“ mundgerecht zu entwickeln. Dazu gibt es richtige Programme, die quasi gebucht werden können.