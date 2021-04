Werbung in der Pandemie „Ich würde Astra Zeneca helfen“

Andere Marken versuchten es gefühlig. Amazon ließ ein Werbevideo produzieren, in dessen Mittelpunkt eine junge Tänzerin steht. Wegen Corona fällt ihr großer Abend aus, aber ein schüchterner Junge bestellt ein paar Taschenlampen und verhilft ihr so zu einem gefeierten Auftritt in ihrem Wohnblock – kommt das besser an?

Eggert: Der Film war natürlich wunderschön produziert. Aber es nervt mich am Ende, wie wenig er mit der Wirklichkeit zu tun hat und wie durchschaubar das Ziel der Kampagne doch ist.