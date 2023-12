Werbung: Warum emotionale Spots zum Weihnachtsfest nicht funktionieren

Bleiben wir bei Traditionen und kommen zu Coca-Cola mit seinem berühmten Truck. New Business klärt uns über die Santa-Tradition auf: „Der Limonadenkonzern startete mit der traditionell anmutenden Kampagne ‚The World Needs More Santas‘. Die Strategie hinter der Kampagne hat tatsächlich Tradition: Coca-Cola zeigte bereits ab 1920 einen Weihnachtsmann in seinen Holiday-Kampagnen. 1931 launchte man dann einen eigens entwickelten Santa Claus. Seitdem, so heißt es, sind weltweit alle Weihnachtsmänner in einen roten Mantel, also in der Coca-Cola-Hausfarbe, gekleidet. Bis dahin trugen sie weltweit blau.“