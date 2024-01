Und als wäre nicht schon alles blöd genug, kommt mittlerweile die digitale Trinkgeld-Raffgier hinzu. Das geht dann so: Stellen Sie sich ein schickes Café vor, also so eins mit hellem Holz, weißen Tischplatten, mit Stullen, Cupcakes und Selbstbedienung.

An der Kasse: „Das sind dann 12 Euro 40 bitte.“

Sie: „Mit Karte bitte.“

Kassiererin bittet Sie, Ihre Karte kurz an das Lesegerät zu halten und dreht das an einem Ständer montierte iPad herum: „Bitte auswählen.“

Und dann steht da:

Trinkgeld: 10 Prozent 15 Prozent 20 Prozent