Ich kenne PR-Leute und Journalistenkolleginnen, die befreit aufgeatmet hatten damals, als sie nicht mehr zu all den zeitraubenden After-Work-Treffen und Küsschen-Küsschen-Events antapern mussten. Wird das so entspannt bleiben? Das eine oder andere war bei allen Zumutungen und Entbehrungen auch eine Offenbarung. Auch in Sachen Konsum. Was von all den neuen Gewohnheiten werden wir beibehalten, weil sie sich bewährt haben?