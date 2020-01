Werner knallhart: Alkohol als Lösung: Bei Netflix wird dauernd gesoffen!

Ich erinnere mich an eine Folge „How to get away with murder“. Da fragt der Ehemann seine Frau (sie ist erfolgreiche Strafverteidigerin): „Wie war dein Tag?“

Sie geht stumm zum Regal mit den Spirituosen, gießt sich Whiskey ein und kippt ihn ex. Er: „Ach, so schlimm?“

Der Pegel im Glas als Barometer für die Stimmungslage.