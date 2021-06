Der Mann lässt sich seinen Standpunkt eben nicht abkaufen. Die UEFA hingegen wirkt in dieser EURO 2020 ganz besonders seelenlos und ohne Rückgrat. Und macht so unfassbar viel falsch. Die vollgestopften Stadien, weil die UEFA Aufbruch zeigen will. Dann die Auswahl der Sponsoren: Hauptsache, die Kohle kommt rein. Dass bei einem europäischen Fußballturnier plötzlich chinesische Schriftzeichen über die Bandenwerbung huschen, dass könnte man ja noch hinnehmen. Doch so gierig, wie die UEFA beim Geldeinsammeln agiert, um Corona wettzumachen, muss man ja befürchten, dass sie sich nicht einmal erkundigt hat, was da steht.