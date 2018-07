Ich helfe dir, du hilfst mir. Das gibt es auch in Deutschland. Nicht nur beim Italiener. Falsch genutzte Kassen in Supermärkten, Gaststätten und Tankstellen kosten uns alle jedes Jahr mehrere Milliarden Euro. Flöten gegangene Steuergelder. Weniger renovierte Schulen und weniger Highspeed-Internet und mehr Schlaglöcher.



Der Witz ist: Oft helfen wir beim Steuerschmu, ohne es zu wissen und ohne auch nur einen Hauch selber davon zu profitieren (was es anders herum allerdings nicht ehrenhafter machen würde). Denn: Was gar nicht erst in der Kasse registriert wird, braucht auch nicht in der Kasse manipuliert zu werden. Selbst die sicherste zertifizierte Kasse, die Ende des Jahrzehnts Pflicht wird, kann nicht erahnen, was ihr vorenthalten wird. Und wir als Kunden bemerken es oft auch nicht.