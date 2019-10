In den Lounges gibt es im Comfort-Bereich kostenlose Getränke. Wer in eine DB-Lounge rein will, zieht seine BahnCard mit dem sagenhaften BahnComfort-Prädikat durch ein Kartenlesegerät am Eingangs-Counter. Leuchtet an dem dann eine Lampe grün, darf man rein und sich an den Zapfautomaten gratis einen kugelrunden Cola-Bauch antrinken. In den Zügen gibt es bekanntlich kein Kartenlesegerät an den Sitzen. Und damit geht der BahnComfort-Scham los.