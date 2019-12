Andererseits ist die Suche nach dem günstigsten Preis noch nicht lange her. Wer jetzt überlegt, sich noch eben schnell allerlei Extras auf die Rechnung draufsetzen zu lassen, hat im schlimmsten Fall schnell wieder den Ursprungspreis im Kopf und könnte frustriert denken: Toll, jetzt läppert es sich doch.

Und so ist eines praktisch ausgeschlossen: Dem Kunden die aus Sicht der Airlines wirklich lukrativen Plätze an Bord schmackhaft zu machen: die in der Premium-Economy, in der Business-Class und der First. Sprüche wie: „Legen Sie jetzt noch spontan 1500 Euro drauf und fliegen Sie Business“, würde beim gerade buchenden Kunden den Zeigefinger reflexhaft von der Tastatur an die Schläfe hochschnellen lassen: Haben die einen Vogel oder was ist hier los?