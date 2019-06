Letztendlich bleibt uns nichts anderes übrig, als den gemeinnützigen Agenturen und den Urteilen wie dem der Stiftung Warentest zu vertrauen. Machen wir bei bei Bio-Eiern, Fair-Trade-Schokolade und Kindersitzen ja auch.



Es wäre so gesehen bestimmt ein Fehler, das Kompensieren grundsätzlich sein zu lassen, weil man am Kompensations-Prinzip Details kritisieren kann. Wollen wir lieber darauf hoffen, dass künftig kaum einer mehr in den Urlaub fliegt? Ich weiß echt nicht, was der Papst hat. Ähnlich sieht es wohl auch besagte KlimaKollekte, ein kirchlicher Kompensationsfonds, bei dem katholische Einrichtungen wie Caritas und die Sternsinger mitmischen.



Kompensieren wir, auch wenn das Ganze für uns Urlauber ein bisschen Aufwand bedeutet. Flugverbindung samt Flugzeugtyp und umweltunfreundlichen Zwischenlandungen eingeben, Economy oder Business (Business ist teurer, weil man mehr Platz und Gewicht an Bord verbraucht) und Geld überweisen.



Skandinavische Tui-Kunden können sich diesen Aufwand jetzt sparen. Und vor allem das Geld. Gibt man hingegen als Tui-URL nicht .se ein, sondern .de und sucht auf der deutschen Seite das Stichwort Klima ein, kommt ein Hotelvorschlag für Griechenland im kleinen Örtchen Neo Klima.