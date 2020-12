Der ÖBB-Nightjet startete um 20 Uhr 50 am Hamburger Hauptbahnhof. Vorher hatte ich noch eine Stunde Zeit. Aber wohin in dieser Stadt, in der nicht mein Zuhause ist? Cafés sind zu, Restaurants auch, Fastfood-Buden haben am Bahnhof alle Sitzplätze abgeklebt. Was bleibt einem da, wenn man im Winter sitzen und ein Dach über dem Kopf haben will? Eine Sitzbank in einem U-Bahnhof (Aerosole!), in einer Kirche (zu kalt!) oder in der DB-Lounge. Und was soll ich sagen: Die Lounge hatte auf! Und in aller Bescheidenheit: Sie hatte geöffnet nur für mich. Denn außer den zwei freundlichen und augenscheinlich gelangweilten Lounge-Mitarbeiterinnen war nur ich da. In einer Lounge, die sonst geschätzt von gut und gerne vierzig, fünfzig Leuten gleichzeitig besucht wird, die dann herumwuseln, um sich kostenlose Kaffees und Lifts abzapfen. Aber das ist gerade alles nicht erlaubt. Die DB-Lounge ist dieser Tage nicht mehr als warm, hell und hell und trocken mit WC. Aber es war eben meine Lounge. Die Mitarbeiterinnen waren Luftlinie von meinem Warteplatz am geöffneten Fenster gute 20 Meter entfernt. Corona-Abstand deluxe.