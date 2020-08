Wie sollen da im Winter unsere Restaurants und Kneipen weitermachen können?



Jetzt im Hochsommer sitzen die Gäste an weit auseinander gestellten Tischen auf dem Gehweg. Dort, wo drinnen Partys gefeiert werden, knallt Corona direkt wieder durch. Eine Verlobungsfeier in Bielefeld vor drei Wochen: Von dreißig Gästen waren am Ende 26 corona-positiv. Das Berliner Brauhaus namens „Neulich“ Ende Juli: Undisziplinierte Gäste bescheren uns mindestens 18 neue Corona-Fälle. All das im warmen Sommer.



Aber denken wir uns in die kalte Jahreszeit hinein, wenn wir dann ein Restaurant betreten. Was für ein Dunst uns da nicht selten entgegenschlägt und die Brillengläser trübe werden lässt, wenn wir uns zwischen mit dick gefütterten Winterjacken behängten Stühlen durchwinden. Wie in Bars das Kondenswasser von innen die Fensterscheiben herunterläuft. Und uns nach einer halben Stunde der Drang überkommt: Ich muss mal kurz an die frische Luft. Was haben wir bis dahin dann wieder und wieder an Aerosolen tief in unsere Lungen eingesogen, die dutzende andere Gäste gerade selber noch in sich hatten und raus geplaudert, gelacht und gehustet haben? Die Vorstellung, einer der Gäste verströmte in seinen Mini-Tröpfchen das lebensgefährliche SARS-CoV2, ist einfach widerlich. Auch, wenn sich das infektiöse Aerosol im Raum verdünnt: Für die Gastronomie ist dieses mögliche Szenario als Image-Killer im schlimmsten Fall verheerend.