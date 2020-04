In der DB-Lounge im Berliner Hauptbahnhof werden eintretende Gäste auf einem Schild an der Tür dazu aufgerufen, diese langsam zu öffnen, damit sie derjenige, der sich dahinter gerade die Hände wäscht, nicht an den Kopf geballert bekommt. In der Bremer Lounge müssen alle Gäste an einer Tür zum WC einen Code eintippen. In der Lounge in Hannover und am Frankfurter Flughafen wurde mir schon mehrfach ein Toiletten-Schlüssel mit fettem Anhänger mitgegeben. Also ein Gegenstand, den sich Tausende vor und nach dem Toilettengang bildlich von Hand zu Hand reichen.