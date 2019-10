2. Der Status-Kunde könnte den Zugbegleiter herbitten. Das dauert mitunter viele Minuten, wenn sich vom Team überhaupt jemand zum Status-Check überreden lässt, denn wie ich schon zu hören bekommen habe: „Sie sehen doch, wie voll der Zug ist. Ich habe gerade echt Wichtigeres zu tun.“ Dabei ist ja gerade in vollen Zügen ein Reservierungsbereich für die Privilegierten von Wert. Oder, gerade heute hinter mir gehört – da sagt der Zugbegleiter kleinlaut zu einer verärgerten Kundin ohne Status: „Es tut mir ja auch leid. Aber was soll ich machen? Der Platz ist eben für Bahn-Comfort-Kunden.“ Was für eine Demütigung für den Gast mit Berechtigung zum Sitzen! Und es droht noch ein weiteres Fiasko: Wenn am Ende aller Kontrollen tatsächlich alle einen BahnComfort-Status vorweisen können, ist wertvolle Zeit vergangen, in der der Statuskunde im letzten Wagen noch schnell einen unreservierten Platz hätte ergattern können.