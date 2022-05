Andererseits erzählen sie sich auf allen Ebenen bis hin zu den Teams „in der Fläche“ (also nicht nur in den Verwaltungshochhäusern, sondern auch in den Zügen): Dort, wo die Kontrolle lax ist, kommt es zum Schlendrian. Etwa bei der Beladung der ICE-Bordküchen in den frühen Morgenstunden in den Depots. Eine ICE-Restaurant-Chefin erzählte mir jüngst an Bord: „Manchmal kommen wir hier zu Dienstbeginn rein und müssen erstmal die Spuren der Party beseitigen, die die Belader hier in der Küche gefeiert haben. Mit leergetrunkenen Bierflaschen und Verpackungsmüll von weggegessenen Sandwiches.“