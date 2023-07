Das ist die Krönung der Verprellung! Bestes Beispiel Ostkreuz. Da buchen Sie eine Abholung südlich des Bahnhofs, die App nimmt das an und kurz vor Abholung springt die App um auf eine kleine Straße in der Gegend der Nordseite, selbst für mich als gesunden Geher mit Gepäck in nicht weniger als zehn Minuten zu erreichen. Der stolze Vorgänger dieses Shuttle-Services, der Berliner BerlKönig, der in der Corona-Pandemie sang- und klanglos eingestellt worden war, hätte sich eher in der Spree versenkt, als seinem Kunden so eine demütigende Rennerei zuzumuten. Warum klappt es nicht bei Muva? Es ist doch weiter VIA als Betreiber im Boot! Man liebt dort wohl das Abenteuer (der Anderen).