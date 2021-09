Dass die Bestrebungen zu 3G an Bord daran zu scheitern drohen, dass das Zugpersonal die Zertifikate an Bord nicht kontrollieren kann oder will, ist das eine. Man könnte ja auch sagen: Wir tun alles, damit sich unsere Gäste an Bord wohlfühlen. Und laut Umfragen wollen zwei Drittel der Menschen 3G an Bord der Fernzüge. Würden wir in Deutschland nur noch Vorschriften haben, deren Einhaltung flächendeckend kontrolliert werden kann, müssten wir sämtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen und Halteverbote aufgeben. Ich bin mir sicher: Deutschland wäre in der Lage, eine Lösung für 3G und Stichprobenkontrollen an Bord zu finden.