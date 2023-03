Und das ist das Problem: Je mehr Alkohol fließt, desto höher liegt diese Schamgrenze. Ich selber hatte das Vergnügen, ein paar Mal als Begleiter eines Zugangsberechtigten den Jahrmarkt der Hemmungslosigkeiten in der Premium-Lounge am Berliner Hauptbahnhof zu beobachten. Und ich muss sagen: Ich bewundere die durchweg stoische Freundlichkeit des Bahn-Servicepersonals, dem bildlich die Haare vom Kopf gefressen werden. Gegen Abend sind die da regelrecht blank.



Denn die Bahn hat zwei Fehler gemacht:



1. Sie hat es einfach zu gut gemeint und ließ bis exakt gestern nicht nur Fahrgäste mit einem gültigen Ticket für die 1. Klasse herein, sondern auch Kunden mit dem Status-Level Platin. Um den zu erreichen, muss man zwar 6000 Statuspunkte sammeln, was man grob gesagt mit einem DB-Jahresumsatz von 6000 Euro schafft. Wer diesen Status aber erst einmal hat, konnte bislang ungebremst und ohne Ticket in die Lounge. Mit anderen Worten: sein mobiles Büro in den Bahnhof verlegen.



2. Sie hat es abermals zu gut gemeint und erlaubt, dass alle mit Zugangsberechtigung auch noch eine Begleitung mitbringen durften, die selber nichts, aber auch gar nichts mit der Bahn zu tun haben musste, außer das Bedürfnis, sich kostenlos abzufüttern und abzufüllen.