Wenn die UEFA sich selber als neutral bezeichnet, aber verbietet, was den Münchnern (oder zumindest dem in einem funktionierenden demokratischen System mehrheitlich legitimierten Stadtoberhaupt) am Herzen liegt und was seit Tagen als pro und contra diskutiert wird, dann ist das eben am Ende nicht mehr neutral, sondern ein Bekenntnis zu contra. Eine solche Riesenportion an ambitionsloser, liebloser, teilnahmsloser, visionsfreier Duckmäuserei ist einem solchen Fest der Europäer einfach unwürdig. Jeder Freizeitpark ist da weiter.