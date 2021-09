Die Deutsche Bahn hat sich ja bekanntlich vor Jahren aus dem Nachtzuggeschäft verabschiedet, weil es sich nicht lohnt. Das entspricht ja eigentlich so gar nicht dem sonstigen Gebaren der Bahn. Das Staatsunternehmen hat zwar offiziell und anders als im Nahverkehr und dem Schienennetzbetrieb keine Daseinsvorsorge zu betreiben. Aber es lebt von unseren Steuergeldern. Er hat also auch im Fernverkehr eine moralische Pflicht und wird von der Politik auch dazu verdonnert. Um gerade dort für uns da zu sein, wo Privatunternehmen die Finger raushalten. Auf Nebenstrecken, in der Provinz, lieber öfters als mit Vollauslastung. Da sein für uns alle. Nur so rechtfertigt sich ein ICE-Halt in Montabaur, eine DB-Lounge in Bremen oder Fahren nach Plan in der Pandemie. Alles gute Ideen, aber keine sprudelnden Cash-Brunnen.