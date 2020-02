Kategorie 5: Die Falle mit dem Code-Irrtum



Neben den eben beschriebenen Safes (Code eingeben und LOCK), gibt es jene Safes, die sich Ihren Code dauerhaft merken. Egal, wie oft Sie den Safe öffnen oder schließen. Vorteil: Sie müssen den Code fortan nur noch beim Öffnen eingeben.



Das einzige, was Sie unbedingt zusätzlich tun müssen, ist, vor dem ersten Verschließen den Safe zu resetten, um danach ein für alle Mal einen eigenen Code zu definieren. Das geht in der Regel, in dem Sie als erstes die rote Taste drücken, die versteckt auf der Innenseite der Tresor-Tür angebracht ist - oft nur zu ertasten hinter einem Vorsprung.



Aber jetzt kommt´s! Wenn Sie das nicht wissen und davon ausgehen, dass Sie den Safe einfach verriegeln, indem Sie jedes Mal einen neuen Code definieren (wie eben beschrieben), und deshalb die rote Taste vor dem allerersten Verschließen nicht drücken, dann passiert Folgendes:



Sie denken, Sie verpassen dem Safe Ihren Code, den nur Sie kennen. Sagen wir: 2345 (1234 soll man ja nicht). Vielleicht piept der Safe munter, während Sie 2345 drücken. Was Sie nicht ahnen, ist, dass das Piepen bedeutet: Was soll der Quatsch? Denn ohne vorher Reset zu drücken, bringt das ja nichts. Weil Sie von der versteckten roten Taste aber nichts ahnen, denken Sie, der Safe habe nun 2345 mit Piepsen registriert, und verschließen die Tür.



Der Safe ist zu. Aber Achtung! Ihr neuer Code wurde von dem Stahlbiest nicht angenommen. Ohne Reset gilt ja weiter der vorher eingestellte Code!



Das ist im Zweifel noch der Code, den der Gast vor Ihnen eingegeben hatte. Dieser ist über alle Berge, der Code ist flöten. Naja. Muss der Hausmeister halt wieder ran.