Werner knallhart: „Die Preise steigen gleich!“: Die Buchungspanik-Mache von Opodo und Co.

Doch für uns als Verbraucher (und sicher auch für die Verbraucherzentralen) ist schwer nachvollziehbar, was an all dem Buchungsdruck Wahrheit ist, was trickreiche Rhetorik, was ein Versehen, was leider technisch nicht anders möglich, was bewusste Irreführung. Das Bundeskartellamt hat dazu schon 2019 festgestellt:

„Die problematischen Verhaltensweisen sind häufig komplex (…) und unterliegen einer ständigen Veränderung. Zudem ist für den Nachweis eines Verstoßes regelmäßig auch die Einsichtnahme in Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse erforderlich. Vor diesem Hintergrund wird ein erfolgreiches Vorgehen gegen entsprechende verbraucherrechtswidrige Verhaltensweisen allein durch private Akteure oder durch weitere Regulierung nicht möglich sein.“