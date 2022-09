Aber das war mal wieder zu viel verlangt. Und trotz allem zweifelt man ja erstmal an sich selber. Erst kommt die Karte so rein, wie vorgesehen. Mit dem Pfeil vorne unten von oben in den Schlitz: rot.

Mit dem Pfeil vorne unten von oben ganz laaaangsam in den Schlitz: rot.

Dann mit dem Pfeil nach unten und nach hinten: rot.

Pfeil sonst wo hin, Magnetstreifen gerieben (hat die Karte überhaupt einen oder ist es diesmal ein Funkchip?): rot, rot, rot.

Kommt die Karte gar nicht in den Schlitz, sondern wird davor gehalten? Rot.

Klemmt die Tür? Nein!

Welches Gepäck kann für eine Weile unbeaufsichtigt vor der Tür stehen? Der Frühlingssalat.

Und wieder nach unten an die Rezeption. Das ist der unkomfortable Teil. Weil die Karten ständig vergessen, welches Zimmer sie öffnen sollen.