An Bord des Flugzeugs kauften wir uns Wasser, noch bevor wir saßen. Jetzt fühlten wir es in jedem Winkel unseres Körpers: Der BER hatte unsere Seelen weichgeklopft. Bringt mich nach Kreta, gebt mir Retsina, gebt mir irgendwas. Aber vor allem: Fliegt mich hier endlich weg!



Auf der Rückreise wartete auf uns als letzte Etappe unseres Urlaubs der Volkslauf durch die in unserem Weg wartenden neuen Fluggäste und durch Flure des BER zum Gepäckband. Das Gerenne über Treppen hoch und runter tat gut nach der langen Sitzerei (und bei vielen auch die längere Steherei mit eingezogenem Kopf unter den drei Belüftungsdüsen nach Landung, denn die Fahrgasttreppe am BER wollte erst nicht kommen, was ein Luxusproblem war, beschweren sich andere Passagiere doch, am BER gäbe es nicht genügend Shuttlebusse). Eine ältere Dame beklagte sich dann in einem langen Flur auf Englisch bei ihrer Freundin über die dort offensichtlich schon seit geraumer Zeit abgesperrte Rolltreppe mit hell überschlagener Stimme: „And look, this is a brandnew airport!“ Es stimmt wirklich. Das sind die Gesprächsthemen da. Immerhin konnten wir uns alle außergewöhnlich lange am Gepäckband ausruhen (Sowas liegt gegenwärtig laut Flughafenbetreiber an Krankmeldungen beim Bodenverkehrsdienstleister. Da lag „die Personaldecke unter den Planungen“.)