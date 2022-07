Das Bett ist bequem. In einem Brief wird mir angeboten, in warmen Nächten auf eine dünne, kühle Baumwolldecke umzusteigen. Die müsste ich mir dann allerdings unten abholen. Ach, nett gemeint, aber ich beschränke mich darauf, die Decke mit Verve aus dem Bezug zu schütteln. Die ist mit etwas gefüllt, das elektrostatisch knistert, während ich an ihr zerre. Beim Gedanken daran, darunter schlafen zu müssen, wird mir fast der Rücken nass. Geht es nur mir so? Die ewige Schwachstelle in Hotelzimmern sind für mich: zu dicke Decken, gefüllt mit Kunststoff (bei Motel One etwa mit silikonisierten Hohlfaserbällchen - also Plastik). Zum Glück wird der Bezug in dieser warmen Sommernacht alleine reichen.