Die Stimmungskiller an Bord sind eins der größten Imagekiller der Deutschen Bahn. Weil man so einfach nicht mehr großzügig über all die Patzer und Pannen hinwegsehen möchte, wenn man zusätzlich noch mit Miesepetern zu tun hat. Wir sind so einen Ton einfach nicht mehr gewohnt. Der souveräne Umgang der Bahn selber mit all den Unzulänglichkeiten hätte einen gewissen Charme des Unperfekten. Aber so?