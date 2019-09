Was ich damit sagen will: In Deutschland sind seit diesem Sommer nicht nur E-Mietroller erlaubt. Sondern man darf die Dinger auch kaufen und mit den eigenen Rollern auf große Fahrt gehen, sie mit in die U-Bahn nehmen, in den Bus, in den ICE, mit nach Hause, ins Büro. Dafür muss man nur eine Haftpflicht-Versicherung abschließen, die gerade mal rund 20 Euro pro Jahr kostet.