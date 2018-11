Die Fahrer erzählen dann: „Früher bin ich Taxi gefahren. Kein Bock mehr auf den Stress.“ „Früher bin ich für Uber gefahren. Aber jetzt sind die Touristen weg. Im Winter ist nur Flaute“.



Viele Fahrer sind stolz auf ihren Job beim topmodernen BerlKönig. Denn Ride-Sharing stößt exakt in die Lücke zwischen billigem Bus- oder U-Bahnticket und teurem Taxi. Viel flexibler als Bus und Bahn, viel billiger als das Taxi. Jetzt muss sich nur noch rumsprechen: Es ist vor allem und ganz unerwartet viel entspannter.

Vor all dem haben wohl die Fahrer elfenbeinfarbener Taxis Angst: BerlKönig-Mitarbeiter berichten von öffentlichen Anfeindungen. Motto: Wie kannst du es wagen, auf ein innovatives, zukunftsfähiges, umweltfreundliches Mobilitätskonzept zu setzen und uns mit unsrem teuren Klassiker, der viel zu wenig abwirft, Konkurrenz zu machen? Es wird Zeit, dass auch der Gesetzgeber klassischen Taxifahrern Beistand leistet, indem er sie an neue Konzepte heranlässt, die die Kunden wollen, anstatt Altes zu konservieren.