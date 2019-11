Aber wie findet man diese herzlichen Läden? Ich mache das in Restaurants seit einigen Jahren so: Ich gehe in Vorleistung. Ich zeige mich fröhlich, interessiert und plaudere eher einen Satz mehr als nur mit dem Finger auf die Gerichte auf der Karte zu zeigen. Ich lasse ein paar Funken spritzen, damit sie überspringen können. Lässt mich die Kellnerin oder der Kellner gelangweilt auflaufen, weiß ich alles, was ich wissen muss. Next. Ansonsten fühle ich mich dort wie zu Hause. Wenn es dann noch schmeckt, komme ich wieder.