All das sollen die Fans akzeptieren, um Katar im Gegenzug dabei zu helfen, im Weltrang aufzusteigen. Weil das der so unpolitischen Fifa entgegenkommt. Wenn die Einwohner von Katar den Fußball dann auch noch mit jenem Enthusiasmus verfolgen, wie die Leichtathletik-WM in fast leeren Stadien, über die die Funktionäre noch kurz vorher auf Pressekonferenzen erzählt haben, sie werden alle immer voller Zuschauer sein, droht die nächste Geister-Show: Die Fußballer kicken in einer Atmosphäre wie auf einer ummauerten Dorfwiese.