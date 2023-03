Die Eltern einer Klassenkameradin haben in den 80er-Jahren am Samstag nach dem großen Wochenendeinkauf (am Wochenende kam immer die neue Hörzu) erstmal gemütlich mit unterschiedlichen Textmarkerfarben markiert, wer was wann gucken wollte. Lineares Fernsehen auszuwählen, war damals eine Übung in Verzicht: Wer Wetten, dass…? sehen wollte, musste auf den Western im Ersten verzichten. Und Verzicht ist es aus Tradition bis heute. Ein Verzicht, den die junge Generation als bedauernswert rückständig ansieht. Nur weil etwas gleichzeitig „kommt“?