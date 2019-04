Warum aber sind wir es nicht? Warum bezahlen viele gerne die rund 20 Euro monatlich für Netflix und Amazon Prime Video, schimpfen aber (wie auch Kollegen in der WirtschaftsWoche) über die „Zwangsgebühr“ von 17,50 Euro für ARD, ZDF und Deutschlandfunk mit ihren dutzenden Fernseh- und Radiosendern?



Antwort: Weil viele es mittlerweile gewohnt sind, ihr Programm selber zusammenzustellen. Sie fühlen sich bevormundet von einer Programmplanung in den Sendezentren in Mainz, Köln, München oder Hamburg, die liebevoll und akribisch für ihre Zuschauer entscheidet, wann sie was gucken können.

Und so meckern die Leute: Die einen wollen nicht für Sendungen mit Volksmusik zahlen oder empören sich über diese harmlosen, teils biederen Serien mit Nonnen und Förstern in den Bergen oder Polizisten an Hafenkanten und Ärzten auf der grünen Wiese, die anderen Zuschauern aber ein wohliger Heimathafen sind. Andere sagen, der Tatort sei okay, nur der aus Münster sei zu albern, warum der bloß so erfolgreich sei.