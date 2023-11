So denken viele. Und so flattern immer noch Honorarabrechnungen, Krankenkassenheftchen und Kontoauszüge per Post ins Haus. Mein E-Mail-Anbieter wirbt jetzt: dreimal pro Monat eine E-Mail kostenlos per Brief zustellen lassen. Heißt: Mail wird ausgedruckt und per Hand zugestellt. So, also würde Netflix triumphieren: „Unsere Serien können Sie jetzt nur noch zu bestimmten Uhrzeiten starten. Siehe Programmheft.“