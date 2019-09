Werner knallhart: Gemecker über E-Tretroller: Wartet auf die Kauf-Versionen!

Spiegel Online schrieb gerade noch Anfang des Monats: „E-Scooter-Plage. Ohne Helm und Verstand. Sie sollten den Verkehr erträglicher machen, stattdessen sind Elektroroller in Städten eine tödliche Gefahr.“ Und: „Scheuer wollte mit dem E-Scooter beweisen, wie modern er ist.“ BÄNG! Genau das ist das deutsche Problem! Exakt das! Menschen, die Freude am Fortschritt haben, werden von den ewigen Bremsern zu albernen Idioten erklärt. Wer Spaß an Neuem hat, muss aus Sicht der Reizgesättigten im Innern ein naives Kind geblieben sein. Und die, die Fortschritt gestalten, ernten Verachtung statt Unterstützung. Gott, so weit ist es schon, dass ich hier einen CSU-Mann verteidige.