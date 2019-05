Im FlixTrain ist die alte 1. Klasse der Deutschen Bahn nun auch 2. Klasse. Mit den legendären rosafarbenen breiten Sesseln und mit den rund geschwungenen Kopfstützen. In den neuen ICE 4 kommen diese gerade wieder. Der FlixTrain hat sie noch.



Und im Toilettenraum kleben noch die legendären Schilder in vier Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch und – es ist sowas von InterRail: „Vogliate lasciare questo luogo nello stato in cui lo vorreste trovare. Grazie!“ Damit auch die Italiener wissen, dass sie das Klo bitte nicht eingesaut zurücklassen sollen.



Aber das Einzige, was FlixTrain bislang neben WLAN an der Innenausstattung angepasst hat: Sie haben überall eigene Hinweis-Aufkleber hingeklebt. Keine schlechte Idee, denn die Art der Ansprache der Kunden verleiht dem alten DB-Zug mit wenig Aufwand FlixTrain-Charakter. Man versteht sofort den Start-up-Spirit. Denn so steht neben dem DB-Nostalgie-Aufkleber: „Bitte halte die Toilette sauber und wirf keine Papierhandtücher ins WC.“