Aber bis zum E-Tretroller-Trip ist es mitunter ein langer Weg. Und der kostet Kalorien (gut), Zeit (schlecht) und Nerven (sehr schlecht).



Die erste Hürde ist recht schnell genommen und muss vor allem auch nur einmal genommen werden. Man muss einen Kundenaccount erstellen. Das Ganze dauert maximal zwei Minuten und lässt sich direkt vor dem E-Roller stehend erledigen.



Auch das Freischalten des Rollers ist ein Klacks. Mit der App einfach den QR-Code an der Lenkstange scannen (in der Regel fallen pro Mietvorgang rund 1 Euro Startgebühr plus der Minutenpreis von rund 19 Cent an). Auch die erste Fahrt geht fast intuitiv (und wird per App erklärt). Zwei, dreimal mit dem Fuß anschieben, Stromhebel drücken und los geht's. Juhu! So also geht Mobilität im einundzwanzigsten Jahrhundert!