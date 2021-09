Dann wird noch ausgeführt, welches der nächste Halt ist und wann wir den erreichen werden. Okay, wir sind mit Verspätung unterwegs, aber die wird auch im DB-Navigator angezeigt. Und für so etwas gibt es ja auch die Deckenmonitore. Die aber sind komplett außer Betrieb und leuchten nur blau. Mal wieder.



In richtigen, liebevollen Nachtzügen gibt es keine Durchsagen. Wer aussteigen will, stellt sich den Wecker im Handy, verdammt noch mal.



In richtigen, liebevollen Nachtzügen gibt es auch eine der Nacht angepasste Gastronomie. Mit Frühstück an den Platz. Bei der Deutschen Bahn gibt es eigentlich auch einen Am-Platz-Service in der 1. Klasse. Aber da hatte die Bahn offenbar eine gute Idee: Die sparen wir uns nachts. Für mehr Ruhe. Der einzige Moment, in dem ein Mitarbeiter Interesse an mir zeigte, war der Moment der Ticketkontrolle. Er hätte mich hier doch direkt fragen können, ob ich vielleicht Freude an einem Tee zum Einschlafen habe. Tat er aber nicht. Null Service. Keine Getränke, keine Snacks (tagsüber gibt es noch einen Keks oder ein Stück Schokolade. Warum nachts nicht zumindest einen Zahnpflegekaugummi oder so?). Nun könnte man vorm Einschlafen ja einfach noch eben selber ins Bistro rübergehen für was auf die Hand. Sich die Beine zu vertreten, schützt ja bekanntlich vor Thrombose. Aber gibt es überhaupt ein gastronomisches Angebot in den Nachtzügen? Zitat von bahn.de: