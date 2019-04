Und wenn sich die Gruppe der Suchenden dann auch noch trennen muss, weil einzelne Roller verstreut herumstehen, man aber nicht weiß, ob der angezeigte oder am Horizont erspähte Roller wirklich mietbar ist, ist das Chaos perfekt. Und machen Sie dieses Spielchen mal mit Ortsfremden. Irgendwann kullern die Tränen und alle hängen nur noch am Handy: „Wo bist du jetzt? Ach so, wir sind jetzt dort, wo Janne hinwollte, aber wir sehen ihn nicht. Hat er dir keine Nachricht geschrieben? Hmm, vielleicht ist er schon losgefahren? Oder er sucht noch einen Roller.“ Und so kam es dann auch zu besagter Nachricht meiner Kusine. Nachdem sie nach mittellangem strammem Fußmarsch in irgendeiner Nebengasse einen Roller gefunden hatte, der aber irgendwie nicht beschleunigen wollte, hat sie ihn wieder abgestellt und den Bus genommen. Am Ende war sie fast gleichzeitig mit uns zu Hause. Aber mit der Monatskarte für den ÖPNV. Also ohne zusätzliche Kosten. Gruppen reisen besser mit Bus und Bahn.