Gerade war ich dabei, die Seele so richtig durchbaumeln zu lassen, da klopfte es an der Tür, und der dritte Mensch, dem ich auf dieser Reise begegnete, der (Maske tragende) Zugbegleiter, reichte mir am langen Arm eine eisgekühlte Flasche Sekt herein. Die würde mir später beim Einschlafen helfen. „Fürs Frühstück könnan Sie auf der Karte füünf Saachen an-kreuzan.“