Meine Eltern sind damals allerdings nicht bei der „Hörzu“ geblieben. Wahrscheinlich war es eine Preiserhöhung, die die Beiden den Machern übelgenommen haben, was uns die „FunkUhr“ bescherte. Kein Heft begleitete „Ich heirate eine Familie“ und die Schwarzwaldklinik so schön allumfassend mit allem, was man wissen muss, wie die „FunkUhr“, fanden wir. Hach, wie Thekla Carola Wied (die Mutter der Nation) und Peter Weck auf dem Cover gemeinsam die erste Kerze auf dem Adventskranz angezündet haben, ohne sich am Streichholz die Pfoten zu verbrennen. Oder waren es Klaus-Jürgen Wussow und Gaby Dohm? Zumindest war einfach alles so gemütlich, so gut.