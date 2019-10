Werner knallhart: Jetzt noch schnell die WM 2022 verlegen?

Die Leichtathletik-WM in Katar frustriert die Sportler: Wüste, Hitze, leere Ränge, schlechte Stimmung. Ist das nicht ein Zeichen für die Fußball-WM in drei Jahren? Die könnte noch in die freie Welt verlegt werden. Doch Katar geht es um den Island-Bielefeld-Effekt. Eine Überlegung aus dem Bauch heraus.

02. Oktober 2019