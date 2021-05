Die Balkonbadewanne steht symbolhaft für all die neuen Gartenloungemöbel, Balkonhochbete, Solarlaternen, Blumentopfspringbrunnen, Gasgrills und Aufstellpools, die wir uns gegönnt haben, weil es ja sein musste wegen „zuhause mal Urlaub ist auch schön“.



Die Wanne sollte uns daheim im Sommer zumindest zu zwei, drei Prozent den Strandurlaub ersetzen. Was erst wie ein mickriger Kompromiss in der Krise aussah, hat uns am Ende sogar einen warmen Winter auf dem Balkon geschenkt. Im dampfenden Wasser zwischen Schnee und Eis unter dem Sternenhimmel.



So eine Wanne kostet um die 150 Euro, lässt sich online ordern und vom Wasserhahn drinnen mit einem Schlauch heiß befüllen (ich empfehle 39,5 Grad und Eukalyptusbadeöl). Und weil sie eben kein Pool ist, sondern eine Wanne, dürften die meisten Balkone und Dachterrassen mit dem Gewicht zurecht kommen. Die Balkonbadewanne ist für mich DIE Corona-Errungenschaft überhaupt. Sie wird niemals mehr von meiner Terrasse verschwinden.