Werner knallhart: Kellogg's Frosties haben mehr Zucker als Coca-Cola und Sahnetorte zusammen

Das ist das Blöde. Unsere Kinder essen sich dick und krank und die Süßwarenindustrie sagt: „Lasst doch die mündigen Bürger mit Werbeverboten in Ruhe. Die können doch selber entscheiden.“ Oder auch immer gerne vorgetragen: „Die Menge macht das Gift.“ Und dann werden wir mit Frühstücks-Anmutung im Supermarkt und im Netz manipuliert und fallen auf die Suggestions-Tricks der Macher herein. Und fressen uns an Zuckerkräckern satt, statt an Vollkornbrot mit Ei und Käse und Hafermüsli mit Beeren.