Ich wedelte mit dem Zettel und hielt mit der anderen Hand mein Handy so vor die Brust, dass sich der Mann nicht sicher sein konnte: Kommt das kleine Stelldichein gleich auf Tiktok? (Kam es nicht, wie soll ich bei all der Erregung noch einen investigativen Beitrag mit versteckter Kamera eintüten?)

Sacht er: „Ja.“

Ich sach: „Ja, aber ich war zuhause.“

Sacht er: „Ich habe aber geklingelt.“

Ich sach: „Nee.“

Er so: „Ich dachte aber schon.“

Ich so: „Ich haben einen Zeugen. Und ich habe mir auch nicht die Haare geföhnt. Und der Zeuge auch nicht.“

Da blickte mich der Bote mit einem herzzerreißend reuigen Gesichtsausdruck an und sagte: „Es tut mir leid. Sie haben recht. Aber wenn ich alles immer zustellen würde, dann würde ich mein Pensum einfach nicht schaffen.“