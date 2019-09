Wenn ich auf einen Ticket-Nettopreis von sagen wir mal 100 Euro wie bislang 19 Prozent Mehrwertsteuer draufknalle, dann kostet das Ticket brutto 119 Euro. Will ich aber wissen, was das Ticket nach der Mehrwertsteuersenkung kosten wird, darf ich von diesen 119 Euro nicht einfach die Mehrwertsteuer in Höhe der versprochenen Senkung (12 Prozentpunkte) abziehen. Das wären ja 12 Prozent vom Brutto, also zu viel. Ich muss vielmehr die neuen 7 Prozent auf den Nettopreis draufhauen. Also kostet besagtes Ticket künftig 100 Euro plus 7 Prozent, also 107 Euro. Und das macht eine Preissenkung um 12 Euro im Vergleich zu den bisherigen 119 Euro. Und 12 von 119 sind ungefähr 10 Prozent.