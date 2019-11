Die bequemsten Sitzpolster, die am rabiatesten verbiegbaren Kopfstützen oder die neuesten Monitore in der Lehne vor einem – all das geht bei all den ganzen Flugzeugtypen pro Airline doch total durcheinander. Da ist die eine Airline gerade am Umstellen, da ist die andere gerade innenarchitektonisch ganz vorne, plötzlich schon wieder veraltet und eine andere lässt den Flug über einen Partner einer anderen Fluggesellschaft „operaten“. Ein undurchschaubares Glücksspiel. Den beständigsten Wiedererkennungswert hat da tatsächlich das Essen an Bord. Ist das nicht verrückt? So als würde man eine Opernpremiere danach beurteilen, wie lange man an der Garderobe warten musste.