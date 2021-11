Aber jetzt die schöne neue Welt. Beispiel Rewe: Die wollen gemeinsam mit dem Stromanbieter EnBW in ganz Deutschland eine Ladeinfrastruktur auf den Kundenparkplätzen aufbauen, damit die Kundinnen und Kunden ihr E-Auto kostenpflichtig flott aufladen können, während sie parallel und direkt nebenan Rettich, Proteinpudding und Toffifee shoppen. Soviel Effizienz gab es mit den Verbrennern nie.

Mit zunächst 600 Ladepunkten verteilt auf 100 Supermarkt-Parkplätze. Sogar mit HPCs, High-Power-Chargern. 100 Kilometer Reichweite saugen in fünf Minuten. In der Zeit kriegt man kaum seine Pfandflaschen los. Ist das die Zukunft?



Das Verrückte ist ja: Wir können nur erahnen, welches Element der Ladeinfrastruktur letztendlich das Zünglein an der Waage sein wird: Ist es ein flächendeckendes Netz an echten Schnellladern an der Autobahn, weil einen Kaffee lang auf 150 Kilometer Reichweite zu warten zumutbar ist, einen Gurkensalat, ein Schnitzel mit Pommes und ein Stück Donauwelle lang aber auf Dauer zu sehr auf Gemüt und Hüften schlägt?