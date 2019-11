Aber weil nichts anderes frei ist, sitzt man dann vorm irritierenden Elektro-Geflacker und fühlt sich so ein bisschen dämlich. Nicht, dass noch jemand denkt, man habe sich aus atmosphärischen Gründen dort hingesetzt, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch ein bisschen wärmt.



Ich will nicht sagen, dass dieses Kunst-Geflacker ein objektiver Grund ist, das Hotel zu meiden. Aber subjektiv drängt die Überlegung in die Bauchgegend.